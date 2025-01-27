Александр Дрозденко поздравил ветеранов и жителей Ленобласти с Днем Ленинградской победы

По его словам, блокада стала одной из самых трагических страниц в истории Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил ветеранов и жителей региона с Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили сегодня в пресс-службе областной администрации.
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