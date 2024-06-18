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Сент-Луис Сити — Колорадо Рэпидс: прогноз на матч 20 июня 2024 года, МЛС

Дата встречи: 20 июня 2024 года Место проведения: CITYPARK Превью матча: 20 июня 2024 года на стадионе CITYPARK состоится матч регулярного чемпионата МЛС между командами Сент-Луис Сити и Колорадо Рэпидс.

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