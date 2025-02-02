Возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпуши

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (п.
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