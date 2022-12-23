Как журналисты создают липовые сансации

Недавно новость облетела весь мир. Американский блогер, известный исследователь НЛО и виртуальный археолог Джордж Грэм опубликовал находку в видео на YouTube, размещенном под псевдонимом Streetcap1.
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