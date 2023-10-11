Ситуация на Крымском мосту 11 октября 2023: есть ли пробки у пунктов досмотра

На переправе продолжают действовать повышенные меры безопасности.На Крымском мосту 11 октября спокойная обстановка, все транспортные средства после прохождения процедуры досмотра на специальных пунктах пропуска проезжают через переправу в нужном направлении.
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