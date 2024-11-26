Грубейшая ошибка: турецкие специалисты обвиняют командира экипажа российского самолета, прилетевшего из Сочи, в непрофессионализме

Грубейшая ошибка: турецкие специалисты обвиняют командира экипажа российского самолета, прилетевшего из Сочи, в непрофессионализмеРоссийским SSJ-100, загоревшимся при грубой посадке в Анталье, управляли КВС и стажёр.
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