Аналитик рассказал, что произойдет с рублем к концу месяца

Ближе к концу месяца, на фоне роста поддержки со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, рубль может продемонстрировать волну укрепления, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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