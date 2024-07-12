Макрон: вопрос о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не стоит

Вопрос о прямом участии Североатлантического альянсе в конфликте на Украине не стоит. Соответствующее заявление на полях саммита НАТО в Вашингтоне сделал президент Франции Эммануэль Макрон, информирует RT.
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