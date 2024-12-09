БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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The Times: Северная Корея, где голод и рабский труд, превзошла все производственные мощности НАТО, вместе взятые

The Times: Северная Корея, где голод и рабский труд, превзошла все производственные мощности НАТО, вместе взятые

Topwar Северная Корея якобы поставила более восьми миллионов артиллерийских снарядов ВС РФ. Об этом заявляет лондонская газета The Times.

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