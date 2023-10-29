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Запад пытался сделать из Путина Ельцина, а получил Сталина – Бортник

Запад пытался сделать из Путина Ельцина, а получил Сталина – Бортник

Политнавигатор Попытка Запада ослабить Россию и ее президента привела лишь к тому, что он наоборот усилился, а население страны сплотилось.

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