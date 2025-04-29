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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти хочет получить большую часть зарплаты за оставшийся год контракта с «Реалом». Клуб не хочет платить тренеру после отставки (ESPN Brasil)

Как сообщает ESPN Brasil, в случае отставки по окончании сезона главный тренер мадридцев хочет получить большую часть зарплаты, положенной ему до конца соглашения, истекающего в 2026 году.

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