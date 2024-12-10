Более 30 православных четок изготовили школьники из Марьиной рощи для участников СВО

Ребята из школьного военно-патриотического клуба «Никто, кроме нас!» вместе с ветеранами района Марьина роща по приглашению отца Николая из храма Сошествия Святого Духа побывали на мастер-классе «Православные четки».
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