Мэр Екатеринбурга вывел подчиненных на уборку парка в центре города. Фото

В дендропарке на улице 8 Марта прошел субботник с участием первых лиц Екатеринбурга. Грабли в руки взяли мэр Алексей Орлов, его заместители — Дмитрий Ноженко, Константин Шевченко, Игорь Сутягин, Сергей Плахотин, — чиновники рангом пониже и спикер гордумы Анна Гурарий, передает корреспондент URA.
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