Мэр Екатеринбурга вывел подчиненных на уборку парка в центре города. Фото

В дендропарке на улице 8 Марта прошел субботник с участием первых лиц Екатеринбурга. Грабли в руки взяли мэр Алексей Орлов, его заместители — Дмитрий Ноженко, Константин Шевченко, Игорь Сутягин, Сергей Плахотин, — чиновники рангом пониже и спикер гордумы Анна Гурарий, передает корреспондент URA.