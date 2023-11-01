Байден ветирует проект о помощи Израилю без Украины

В случае согласования в Палате представителей Конгресса США законопроекта о выделении средств на оказание помощи Израилю в нынешнем виде, без упоминания Украины, президент США Джо Байден наложит на него вето.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии