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Мировое обозрение

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Байден ветирует проект о помощи Израилю без Украины

Байден ветирует проект о помощи Израилю без Украины

В случае согласования в Палате представителей Конгресса США законопроекта о выделении средств на оказание помощи Израилю в нынешнем виде, без упоминания Украины, президент США Джо Байден наложит на него вето.

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