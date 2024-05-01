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Кроос о 2:2 с «Баварией»: «Реал» заслужил ничью. Мы уверены, что дома обеспечим себе выход в финал»

«Матч получился событийным, у обеих команды сегодня были разные по качеству отрезки. Довольно странно то, что все голы были забиты, когда другая команда играла лучше.

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