Тело известной блогер-байкерши из Омской области отправили в турецкий аэропорт для транспортировки в Россию.
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Тело известной блогер-байкерши из Омской области отправили в турецкий аэропорт для транспортировки в Россию.