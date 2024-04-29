😱«Мәетен яндырганнар» Яшь кызны дус егетләре үтергән, дип шикләнәләр: https://intertat.tatar/news/maeten-yandyrgannar-yas-kyzny-dus-egetlare-utergan-dip-siklanalar-5865760.
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😱«Мәетен яндырганнар» Яшь кызны дус егетләре үтергән, дип шикләнәләр: https://intertat.tatar/news/maeten-yandyrgannar-yas-kyzny-dus-egetlare-utergan-dip-siklanalar-5865760.