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Сбер открыл обновленный офис в Барнауле на проспекте Комсомольском

Сбер открыл обновленный офис в Барнауле на проспекте Комсомольском

В офисе доступны как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

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