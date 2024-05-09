ВСУ пытались атаковать территорию России с применением РСЗО RM-70 Vampire

В ночь на 9 мая Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать территорию России при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а также при помощи беспилотников самолетного типа.
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