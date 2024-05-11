Энергетика развода: какие предметы ни в коем случае нельзя держать в спальне

Самая интимная и личная часть вашего дома — это, разумеется, спальня. И кто бы мог подумать, что именно на пороге любовного ложа можно столкнуться с проблемами, которые безвозвратно испортят отношения в вашей счастливой семье.
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