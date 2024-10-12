«Не нужно устраивать разборки в стиле 90-х»: Татьяна Ким обвинила экс-супруга в краже 37 млрд рублей

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (при замужестве Бакальчук) сообщила, что ее бывший муж Владислав Бакальчук из-за забастовки по поводу объединения маркетплейса и Russ поставил бизнес под угрозу и лишил компанию 37 млрд рублей.