АиФ Кухня

10 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    Да образование врачей оставляет желать лучшего. В начале 70 годов врачи (практически все) говорили по степени полезно...Чем полезно мясо ...
  • владимир коверко
    спасибо, спасибо, насмешили. этилен - гормон, ГЫ,ГЫ ! 1-е старайтесь покупать продукты без запаса, ну а то что остало...Почему некоторые ...
  • Иваныч
    Афтор. Ты идиот. Не пудри людям мозги тем, чего не знаешь. А своим рецептом сходи в туалет и жопу подотри. Всё очень ...Блинный вопрос. Н...

Последняя неделя. Рецепты оригинальных салатов и закусок для Великого поста

Последняя неделя. Рецепты оригинальных салатов и закусок для Великого поста

Салаты и другие овощные закуски в пост есть нужно обязательно. Эти блюда не согреют, но дадут максимум клетчатки и витаминов, антиоксидантов, что важно для хорошего самочувствия, правильного пищеварения, для ощущения бодрости в Великий пост.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх