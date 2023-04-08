Последняя неделя. Рецепты оригинальных салатов и закусок для Великого поста

Салаты и другие овощные закуски в пост есть нужно обязательно. Эти блюда не согреют, но дадут максимум клетчатки и витаминов, антиоксидантов, что важно для хорошего самочувствия, правильного пищеварения, для ощущения бодрости в Великий пост.