Виталий Давыдов: «Гатиятулин расстался с Радуловым, Шипачевым и Войновым, даже не поговорив с ними. Понимаю обиды этих мастеров. Так не делается!»

– Чем вам интересна Казань? – Считаю, что в прошлом сезоне там собралась сборная мира по меркам КХЛ. В плей-офф-2023 Шипачев, Радулов, Войнов, Кагарлицкий и компания находились в одном матче от Кубка Гагарина.
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