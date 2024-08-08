Виталий Давыдов: «Гатиятулин расстался с Радуловым, Шипачевым и Войновым, даже не поговорив с ними. Понимаю обиды этих мастеров. Так не делается!»

– Чем вам интересна Казань? – Считаю, что в прошлом сезоне там собралась сборная мира по меркам КХЛ. В плей-офф-2023 Шипачев, Радулов, Войнов, Кагарлицкий и компания находились в одном матче от Кубка Гагарина.