Выставка творческих работ ´PROновогодний сюрприз´.

Прекрасное время года - зима! Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию, воображение. Глядя на эту белоснежную красоту, хочется творить!Ежегодно зимой, в канун Нового Года, по традиции в учреждении проходит выставка поделок.
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