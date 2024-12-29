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Выставка творческих работ ´PROновогодний сюрприз´.

Выставка творческих работ ´PROновогодний сюрприз´.

Прекрасное время года - зима! Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию, воображение. Глядя на эту белоснежную красоту, хочется творить!Ежегодно зимой, в канун Нового Года, по традиции в учреждении проходит выставка поделок.

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