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Про генералов и справедливость

Про генералов и справедливость

«Чистка продолжается»: арестован экс-командующий 58-й армией генерал Попов ФОТО: RUWIKIPEDIA Возбуждено уголовное дело против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

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Комментарии
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Игорь Василевский
&quot;Что при царе, что при КПСС, что в настоящее время, власть – это совокупность нескольких феодально-олигархических групп&quot;. Интересно, а в истории человечества когда то было по-другому? Именно так всегда и было. Что при фараонах, что при империи римской...  Может быть, но и то сомневаюсь, что, немножко не так жестко было при царе Дарии и Ксерксе... В летописях пишут, что, якобы, девственница могла безбоязненно пешком, сама, пересечь всю империю самостоятельно... Но врут, чай поди, историки...
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Игорь Василевский
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