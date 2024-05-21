«Чистка продолжается»: арестован экс-командующий 58-й армией генерал Попов ФОТО: RUWIKIPEDIA Возбуждено уголовное дело против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.
Про генералов и справедливость
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Игорь Василевский
"Что при царе, что при КПСС, что в настоящее время, власть – это совокупность нескольких феодально-олигархических групп". Интересно, а в истории человечества когда то было по-другому? Именно так всегда и было. Что при фараонах, что при империи римской... Может быть, но и то сомневаюсь, что, немножко не так жестко было при царе Дарии и Ксерксе... В летописях пишут, что, якобы, девственница могла безбоязненно пешком, сама, пересечь всю империю самостоятельно... Но врут, чай поди, историки...
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2 час.
Игорь Василевский
Лично я надеюсь, что под давлением агрессивной внешней среды, под угрозой уничтожения, которую постоянно декларируют англосаксы, в России возникнет и кристаллизуется элита, считающая, что грабить Запад проще, безопаснее и рентабельнее, чем грабить собственное население. Лично для меня этого будет достаточно - стеб, конечно, стописотый уровень, но мне почему-то нравится...
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2 час.
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