Про генералов и справедливость

Игорь Василевский

"Что при царе, что при КПСС, что в настоящее время, власть – это совокупность нескольких феодально-олигархических групп". Интересно, а в истории человечества когда то было по-другому? Именно так всегда и было. Что при фараонах, что при империи римской... Может быть, но и то сомневаюсь, что, немножко не так жестко было при царе Дарии и Ксерксе... В летописях пишут, что, якобы, девственница могла безбоязненно пешком, сама, пересечь всю империю самостоятельно... Но врут, чай поди, историки...