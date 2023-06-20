Украинский чемпион по кикбоксингу Бордусь погиб в боях на Запорожском направлении

Чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь погиб в сражении на Запорожском направлении. Об этом об этом сообщает Telrgram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» Отмечается, что спортсмен записался добровольцем в ВСУ 24 февраля 2022 года.