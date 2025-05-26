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Французский стартап Quobly привлёк €21 млн на квантовый процессор со 100 кубитами и технологию, совместимую со смартфонами

Французский стартап Quobly привлёк €21 млн на квантовый процессор со 100 кубитами и технологию, совместимую со смартфонами

Французский стартап Quobly, специализирующийся на квантовых вычислениях, получил финансирование в размере €21 млн ($23,7 млн) для промышленного внедрения своего кремниевого квантового процессора со 100 физическими кубитами.

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