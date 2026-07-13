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Новый метод квантования ИИ-моделей: до 9% экономии памяти и 2,45x ускорения

Новый метод квантования ИИ-моделей: до 9% экономии памяти и 2,45x ускорения

Группа исследователей представила новый метод квантования нейросетей — signed symmetric quantization, который улучшает эффективность работы больших языковых моделей (LLM) при низкой точности (несколько бит).

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