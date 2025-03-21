Британцы готовятся во время перемирия забросить спецназ на Украину. Что говорят эксперты?

19 марта британское издание The i Paper (принадлежит одной из крупнейших медиа-корпораций Daily Mail and General Trust), со ссылкой на военные источники сообщило, что силы специального назначения Великобритании приведены в состояние готовности к отправке на Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии в связи с приближением соглашения о прекращении огня.