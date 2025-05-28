Худший период расцвета: Индия утратила шанс стать вторым Китаем

В то время как Китай полагался на нефтеемкую тяжелую промышленность, производство и крупные инвестиции в общественную инфраструктуру, Индия делала наоборот, развивая свои услуги, которые используют сравнительно меньше энергии.
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