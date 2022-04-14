Утверждена архитектурная концепция проспекта Молодёжного и улицы Веденяпина

В Нижнем Новгороде утверждена концепция проспекта Молодёжного и улицы Веденяпина на Автозаводе. Фасады домов покрасят в новые цвета, а предпринимателей обяжут заменить обветшалые вывески на новые, которые будут вписываться в окружающее пространство.