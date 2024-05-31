New Yorker: ВСУ могут столкнуться с катастрофой уже летом

Для Вооружённых сил Украины положение дел может оказаться крайне сложным в летний период. Журнал New Yorker связывает это с наступательной операцией Российской Федерации и недостатком резервных подразделений у Киева.
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