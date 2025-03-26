Овечкин героически побил рекорд своего давнего врага! Ови спас «Вашингтон», до Гретцки осталось всего пять шайб

Неудержимый!Битва двух лидеров конференций — это потенциальная борьба за «Президент Трофи». Приз с неоднозначной репутацией, поскольку победитель регулярного чемпионата крайне редко успешно играет в плей-офф, но в матче между «Виннипегом» и «Вашингтоном», конечно, это не было главным лейтмотивом.