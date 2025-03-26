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Овечкин героически побил рекорд своего давнего врага! Ови спас «Вашингтон», до Гретцки осталось всего пять шайб

Овечкин героически побил рекорд своего давнего врага! Ови спас «Вашингтон», до Гретцки осталось всего пять шайб

Неудержимый!Битва двух лидеров конференций — это потенциальная борьба за «Президент Трофи». Приз с неоднозначной репутацией, поскольку победитель регулярного чемпионата крайне редко успешно играет в плей-офф, но в матче между «Виннипегом» и «Вашингтоном», конечно, это не было главным лейтмотивом.

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