Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мэр Дербента подарил квартиру дагестанскому спортсмену, выступавшему на Олимпиаде за Грецию. Почему я считаю, что это позор!

Мэр Дербента подарил квартиру дагестанскому спортсмену, выступавшему на Олимпиаде за Грецию. Почему я считаю, что это позор!

Avia.pro - СМИ В Дербенте, в этом древнем городе, который когда-то был оплотом традиций и гордости, разразилась настоящая трагикомедия, достойная самых лучших пьес абсурда.

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Комментарии
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Юрий анин
Интересно об этом мэре-придурке, а если бы он спортсмен выступил бы за США или Англию, он тоже нашими деньгами распорядился бы...надо чистить конюшню тут хуже чем с мигрантами...родство и кумовство...да и надо Васильева вернуть в Дагестан...
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17 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Во первых Васильев сбежал из Дагестана,он такой же как мэр Дербента.Неужели Наша власть проглотит такое предательство,Путин,Мишустин где вы АУ!Так вот, дорогие друзья, мы стали свидетелями настоящего спектакля абсурда. Мэр Дербента Ахмед Кулиев, своим подарком, не просто унизил свою страну, но и показал всем, что принципы и патриотизм — это вчерашний день. Сегодня в моде «реализм» — тот самый, где за бронзовую медаль, завоёванную для другой страны, можно получить квартиру, а за любовь к Родине — только разочарование.
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12 час.
леонид рыбаков
предавший раз ---предаст всегда. тем более родину .Это не спортсмен это торгаш от спорта. родина бабло.
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10 час.

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