ФСБ рассекретила данные о смоленских детях, которых вербовали немцы для шпионажа

Гитлеровцы стали использовать детей для контрразведки уже в первый год войны Сотрудники ФСБ России опубликовали рассекреченные архивные документы, в которых говорится о подготовке советских детей-сирот для шпионажа и диверсий в тылу Красной армии.
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