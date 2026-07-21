Unitree продемонстрировала робота-гуманоида, выполняющего работу по дому

Китайская компания Unitree представила робота-гуманоида G1, обученного выполнять задачи по дому. В видеоролике продемонстрированы его способности: он подбирает предметы, переносит одежду и загружает посуду, действуя под руководством человека.
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