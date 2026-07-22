На Кубани с 23 по 26 июля объявлено экстренное предупреждение

Согласно прогнозу, в ближайшие дни погодные условия в Краснодарском крае резко ухудшатся. По данным Краснодарского гидрометцентра, с 23 по 26 июля на Кубани местами ожидаются сильные дожди в сочетании с градом, грозой и ветром с порывами до 20 м/с.
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