Телефонные мошенники начали похищать людей: нижегородские поисковики рассказали о новой схеме

Схемы развода людей в России постоянно меняются: только жители привыкли к "сотрудникам службы безопасности банка", "следователям" и "операм", как появилась новая напасть - "похищение" человека, при котором мошенники пытаются заработать дважды.
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