Иван Краско госпитализирован в реабилитационный центр

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в реабилитационный центр в Санкт-Петербурге.Директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил, что Краско не смог в полной мере восстановиться после инсульта, который он перенес в августе 2021 года.