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Иван Краско госпитализирован в реабилитационный центр

Иван Краско госпитализирован в реабилитационный центр

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в реабилитационный центр в Санкт-Петербурге.Директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил, что Краско не смог в полной мере восстановиться после инсульта, который он перенес в августе 2021 года.

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