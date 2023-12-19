Онлайн-кредиты предлагают запретить, чтобы защитить россиян от самих себя

Некоторые граждане не могут себя контролировать и оформляют кредит за кредитом Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь разработал инициативу, предлагающую запретить дистанционное кредитование, пишет "Парламентская газета".
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