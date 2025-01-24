ЛГБТ в шоке. Трамп распорядился перевести трансгендеров в мужские тюрьмы

Согласно широкомасштабного указу, изданного Дональдом Трампом в первый день его пребывания в должности президента и призванного ограничить признание государством пола человека только полом при рождении, трансгендерных женщин будут отправлять отбывать наказание в мужских тюрьмах.
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