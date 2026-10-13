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Бизнес журнал. Урал

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Дмитрий Жуков избран председателем Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Жуков избран председателем Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Жуков сменил Людмилу Бабушкину, возглавлявшую региональный парламент с 2011 года.После 15 лет работы Законодательное Собрание Свердловской области возглавил новый председатель - Дмитрий Жуков.

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