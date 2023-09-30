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Чемпион ОИ Кожевников раскритиковал появление Бузовой на матче КХЛ

Чемпион ОИ Кожевников раскритиковал появление Бузовой на матче КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя выход певицы Ольги Бузовой на лед для выполнения символического вбрасывания перед матчем между минским "Динамо" и казанским "Ак Барсом", упомянул защитника "Калгири Флэймз" Никиту Задорова, который дал скандальное интервью Юрию Дудю.

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