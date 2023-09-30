Чемпион ОИ Кожевников раскритиковал появление Бузовой на матче КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя выход певицы Ольги Бузовой на лед для выполнения символического вбрасывания перед матчем между минским "Динамо" и казанским "Ак Барсом", упомянул защитника "Калгири Флэймз" Никиту Задорова, который дал скандальное интервью Юрию Дудю.
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