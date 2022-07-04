Половина жителей ФРГ боятся замерзнуть в собственных квартирах без российского газа

Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой по причине сокращения поставок российского газа и инфляции на территории стран Евросоюза, пишет в воскресенье, 3 июля, немецкое издание Bild со ссылкой на информацию опросов INSA.