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"Они сговорились, а мы договорились". Кто хочет краха Запада по мнению Йенса? Орбан и Рютте. Путин в КНДР через Якутск.

"Они сговорились, а мы договорились". Кто хочет краха Запада по мнению Йенса? Орбан и Рютте. Путин в КНДР через Якутск.

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