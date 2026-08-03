Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигрант планировал подорвать здание прокуратуры Пятигорска: В ФСБ раскрыли ошеломляющие детали

Мигрант планировал подорвать здание прокуратуры Пятигорска: В ФСБ раскрыли ошеломляющие детали

  В Пятигорске мигрант из Центральной Азии планировал подорвать здание прокуратуры.

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Комментарии
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людмила михайлик
Город лечения людей, там много азиатов,навезли из бывших республик,всех вон из жизни
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1 м.
Михаил Фадеев
Он ее собрать не успел 😟
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
С такой интенсивностью завоза мигрантов, то скоро они до спасских ворот доберутся или до гос думы.
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1 м.