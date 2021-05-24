Трейдер Старт 2016

Трейдер Старт 2016

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Золото дорожает на ожиданиях по инфляции и снижении доходности госбондов США

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости/Прайм. Стоимость золота в понедельник утром поднимается, влияют на торги инфляционные ожидания трейдеров и снижение доходности гособлигаций США, что позитивно для котировок металла, свидетельствуют данные торгов.

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