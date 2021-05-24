Золото дорожает на ожиданиях по инфляции и снижении доходности госбондов США

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости/Прайм. Стоимость золота в понедельник утром поднимается, влияют на торги инфляционные ожидания трейдеров и снижение доходности гособлигаций США, что позитивно для котировок металла, свидетельствуют данные торгов.