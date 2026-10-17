Для воссоздания сцен фильма художники-декораторы все чаще обращаются к цифровым технологиям. Фоном съемок режиссерам служит зеленый или голубой экран, который впоследствии мастера по компьютерной графике трансформируют в необходимые пейзажи и интерьеры.