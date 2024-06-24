Рынок не успевает за Nvidia

Акции производителя чипов Nvidia Corp. являются самыми дорогими в американском индексе S&P 500, они сейчас стоят примерно в 23 раза больше, чем прогнозируемые продажи компании в течение следующих 12 месяцев.
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