Квартира в Москве — это дорого. Но не везде

Какова средняя стоимость стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров? В каких районах самые невысокие и высокие цены как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке?Аналитики сервиса «Домклик», изучив объявления о продаже недвижимости в Москве, определили среднюю стоимость стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров и составили ценовые карты районов города, отражающие нынешнюю ситуацию как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке.